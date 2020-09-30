Велика сума: скільки Динамо заробило за вихід в Лігу чемпіонів

Київське Динамо вперше за чотири роки зіграє на груповій стадії Ліги чемпіонів.

Домашня перемога Динамо над Гентом оформила вихід в груповий раунд Ліги чемпіонів. За це київське Динамо отримає від УЄФА € 15,25 млн. плюс € 16,62 млн за високий рейтинг команди в УЄФА (18 з 32). Таким чином, команда гарантовано отримає близько € 32 млн.

Ще одна українська команда в Лізі чемпіонів донецький Шахтар отримає € 15,25 млн за участь в груповому раунді і € 21,052 млн за свій рейтинг (14 з 32). Чим вище рейтинг, тим більше бонусів.

Але це ще не все. Кожна команда може заробити по ходу кампанії. За кожну перемогу УЄФА платить € 2,7 млн, а за нічию - € 0.9 млн. Окремо фінансується вихід з групи і весняна стадія плей-офф.

Динамо - Гент

Нагадаємо, завдяки перемозі Динамо Україна обійшла Шотландію і Туреччину в таблиці коефіцієнтів УЄФА.