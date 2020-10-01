Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

У четвер, 1 жовтня, в Женеві (Швейцарія) в студії RTS відбудеться офіційна церемонія жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2020/21. "Телеграф Спорт" проведе текстову онлайн-трансляцію заходу, який розпочнеться о 18:00 за київським часом.
Регламент жеребкування
Безпосередньо в турнір потрапили 26 колективів, ще 6 визначалися в раунді плей-офф, зокрема Динамо (Київ) змогло пройти сито відбору, обігравши 29 вересня Гент вдруге. 32 клуби розіб'ють на 4 кошики. У першій розташуються переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезону 2019/20 Баварія і Севілья, а також чемпіони топ-6 асоціацій згідно з клубним рейтингом УЄФА. Починаючи з другого кошика клуби потрапляють туди згідно з клубним рейтингом УЄФА. В одну групу не зможуть потрапити команди з однієї країни. Інші подробиці регламенту жеребкування стануть відомі ближче до початку заходу.
Українські клуби Шахтар і Динамо будуть посіяні в другу і третю корзину відповідно до клубного рейтингу.
Після вчорашніх матчів став відомий склад кошиків.
Кошик 1
"Баварія" (Німеччина), переможець Ліги чемпіонів
"Севілья" (Іспанія), переможець Ліги Європи
"Реал" (Іспанія)
"Ліверпуль" (Англія)
"Ювентус" (Італія)
"ПСЖ" (Франція)
"Зеніт" (Росія)
"Порту" (Португалія)
Кошик 2
"Барселона" (Іспанія) 128,000
"Атлетіко" (Іспанія) 127,000
"Манчестер Сіті" (Англія) 116,000
"Манчестер Юнайтед" (Англія) 100,000
"Шахтар" (Україна) 85,000
"Боруссія" Дортмунд (Німеччина) 85,000
"Челсі" (Англія) 83,000
"Аякс" (Нідерланди) 69,500
Кошик 3
"Динамо" Київ (Україна) * 55,000
"РБ Зальцбург" (Австрія) 53.5000
"РБ Лейпциг" (Німеччина) 49,000
"Інтер" (Італія) 44,000
"Олімпіакос" (Греція) * 43,000
"Лаціо" (Італія) 41,000
"Краснодар" (Росія) 35.5000
"Аталанта" (Італія) 35,500
Кошик 4
"Локомотив" (Росія) 33,000
"Олімпік" (Франція) 31,000
"Брюгге" (Бельгія) 28,500
"Боруссія" Менхенгладбах (Німеччина) 26,000
"Істанбул ББ" (Туреччина) 21,500
Мідтьюлланн (Данія) 14.5000
"Ренн" (Франція) 14,000
"Ференцварош" (Угорщина) * 9,000
Крім основної події на заході проведуть і нагородження кращих гравців і тренерів минулого сезону. Номінанти представлені нижче:
На нагороду кращого воротаря номіновані:
Кейлор Навас (ПСЖ)
Мануель Нойєр (Баварія)
Ян Хмара (Автлетіко)
На нагороду кращий захисник претендують:
Давид Алаба (Баварія)
Альфонсо Девіс (Баварія)
Йозуа Кіммі (Баварія)
Кращий півзахисник буде визначено з трійці:
Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті)
Томас Мюллер (Баварія)
Тьяго Алькантара (Баварія / Ліверпуль)
Претенденти на звання кращий форвард:
Роберт Левандовскі (Баварія)
Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
Неймар (ПСЖ)
Крім того, на церемонії назвуть кращого гравця і тренера сезону. Примітно, що на нагороду кращий тренер сезон від УЄФА претендують три німця: наставник Ліверпуля Юрген Клопп, головний тренер Баварії Ханс-Дітер Флік і менеджер РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн.
Кращого гравця за версією УЄФА виберуть з трійці: форвард Баварії Роберт Левандовскі, голкіпер Баварії Мануель Нойер, а також хавбек Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне.
УЄФА вже опублікував орієнтовний календар матчів групової стадії. Попередньо ця стадія турніру розпочнеться 20 жовтня, а завершиться 9 грудня.
Тур 1: 20/21 жовтня
Тур 2: 27/28 жовтня
Тур 3: 3/4 листопада
Тур 4: 24/25 листопада
Тур 5: 1/2 грудня
Тур 6: 8/9 грудня