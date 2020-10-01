Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Пряма онлайн-трансляція жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/21.

У четвер, 1 жовтня, в Женеві (Швейцарія) в студії RTS відбудеться офіційна церемонія жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2020/21. "Телеграф Спорт" проведе текстову онлайн-трансляцію заходу, який розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Регламент жеребкування

Безпосередньо в турнір потрапили 26 колективів, ще 6 визначалися в раунді плей-офф, зокрема Динамо (Київ) змогло пройти сито відбору, обігравши 29 вересня Гент вдруге. 32 клуби розіб'ють на 4 кошики. У першій розташуються переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезону 2019/20 Баварія і Севілья, а також чемпіони топ-6 асоціацій згідно з клубним рейтингом УЄФА. Починаючи з другого кошика клуби потрапляють туди згідно з клубним рейтингом УЄФА. В одну групу не зможуть потрапити команди з однієї країни. Інші подробиці регламенту жеребкування стануть відомі ближче до початку заходу.

Українські клуби Шахтар і Динамо будуть посіяні в другу і третю корзину відповідно до клубного рейтингу.

Після вчорашніх матчів став відомий склад кошиків.

Кошик 1

"Баварія" (Німеччина), переможець Ліги чемпіонів

"Севілья" (Іспанія), переможець Ліги Європи

"Реал" (Іспанія)

"Ліверпуль" (Англія)

"Ювентус" (Італія)

"ПСЖ" (Франція)

"Зеніт" (Росія)

"Порту" (Португалія)

Кошик 2

"Барселона" (Іспанія) 128,000

"Атлетіко" (Іспанія) 127,000

"Манчестер Сіті" (Англія) 116,000

"Манчестер Юнайтед" (Англія) 100,000

"Шахтар" (Україна) 85,000

"Боруссія" Дортмунд (Німеччина) 85,000

"Челсі" (Англія) 83,000

"Аякс" (Нідерланди) 69,500

Кошик 3

"Динамо" Київ (Україна) * 55,000

"РБ Зальцбург" (Австрія) 53.5000

"РБ Лейпциг" (Німеччина) 49,000

"Інтер" (Італія) 44,000

"Олімпіакос" (Греція) * 43,000

"Лаціо" (Італія) 41,000

"Краснодар" (Росія) 35.5000

"Аталанта" (Італія) 35,500

Кошик 4

"Локомотив" (Росія) 33,000

"Олімпік" (Франція) 31,000

"Брюгге" (Бельгія) 28,500

"Боруссія" Менхенгладбах (Німеччина) 26,000

"Істанбул ББ" (Туреччина) 21,500

Мідтьюлланн (Данія) 14.5000

"Ренн" (Франція) 14,000

"Ференцварош" (Угорщина) * 9,000

Крім основної події на заході проведуть і нагородження кращих гравців і тренерів минулого сезону. Номінанти представлені нижче:

На нагороду кращого воротаря номіновані:

Кейлор Навас (ПСЖ)

Мануель Нойєр (Баварія)

Ян Хмара (Автлетіко)

На нагороду кращий захисник претендують:

Давид Алаба (Баварія)

Альфонсо Девіс (Баварія)

Йозуа Кіммі (Баварія)

Кращий півзахисник буде визначено з трійці:

Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті)

Томас Мюллер (Баварія)

Тьяго Алькантара (Баварія / Ліверпуль)

Претенденти на звання кращий форвард:

Роберт Левандовскі (Баварія)

Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

Неймар (ПСЖ)

Крім того, на церемонії назвуть кращого гравця і тренера сезону. Примітно, що на нагороду кращий тренер сезон від УЄФА претендують три німця: наставник Ліверпуля Юрген Клопп, головний тренер Баварії Ханс-Дітер Флік і менеджер РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн.

Кращого гравця за версією УЄФА виберуть з трійці: форвард Баварії Роберт Левандовскі, голкіпер Баварії Мануель Нойер, а також хавбек Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне.

УЄФА вже опублікував орієнтовний календар матчів групової стадії. Попередньо ця стадія турніру розпочнеться 20 жовтня, а завершиться 9 грудня.

Тур 1: 20/21 жовтня

Тур 2: 27/28 жовтня

Тур 3: 3/4 листопада

Тур 4: 24/25 листопада

Тур 5: 1/2 грудня

Тур 6: 8/9 грудня