Гольова феєрія під дощем і ляп голкіпера в матчі Кубка України (Відео)

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Четвер, 01.10.2020
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11:47 Сьогодні Телеграф
Відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу.

На цій стадії Кубка України зійшлися Гірник-Спорт і Дніпро-1, які влаштували справжню гольову перестрілку. Доля переможця вирішилася в додатковий час.

Потрібно сказати, що жахлива погода внесла свої корективи, а третій гол Гірника-Спорту взагалі можна віднести в курйози українського футболу.

Також важливо відзначити хет-трик Довбіка, який повернувся в український чемпіонат після Європи.

Фінал Кубка України повинен відбутися 12 травня в Тернополі.

Гірник-Спорт - Дніпро-1 3: 5

Голи: Карась, 25, Суханов, (43, пенальті), Герасимець, 51 - Довбік, 16, 97, 109, Батагов, 23, Булеца, 39.

Гірник-Спорт: Жмурко, Суханов, Векляк, Карась, Шопін (Мурза, 61), Стрижак (Чепелюк, 46, Твердохліб, 77), Петрусенко, Гоменко (Козиренко, 27), Збунь, Герасимець (Герт, 61), Чередниченко.

Дніпро-1: Юрчук (Сарнавський, 58), Тейлор, Адамюк, Сваток (Дуглас, 95), Дубінчак (Цуріков, 58), Ді Франко (Кравченко, 58), Батагов, Когут (Вакулко, 110), Булеца, Назаренко, Довбік.

Попередження: Петрусенко, Чередниченко, Жмурко - Когут, Цуріков, Батагов

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Кубок України, Дніпро-1, Гірник-Спорт.

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