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Ліга Європи: результати матчів 1-го жовтня

Ліга Європи: результати матчів 1-го жовтня
Оновлено 07:13 Сьогодні Телеграф
Визначилися всі учасники групової стадії Ліги Європи 2020/21.

У четвер, 1 жовтня, в Лізі Європи 20/21 відбулися вирішальні відбіркові матчі - раунд плей-офф. Дуелі на цій стадії єврокубка проходили в форматі однієї зустрічі - переможець вийшов в груповий етап, а той, хто програв покинув єврокубки.

Серед інших варто відзначити виліт Динамо (Брест), за який грає троє українців. Команда Мілевського, Хачеріді і Нойока не зуміла вдома пройти Лудогорец (0: 2). Також вилетів з ЛЕ Іван Петряк разом з угорським Фехервара (3: 1 переміг Стандарт Льєж, - прим. Ред.). Головна сенсація цієї стадії турніру ледь не трапилася в матчі Ріу Аве - Мілан. Крім того, англійський Тоттенхем на правах фаворита забив сім м'ячів Маккабі Хайфа.

Результати раунду плей-офф Ліги Європи:

Таким чином, визначилися всі учасники групової стадії ЛЄ. Ними стали 21 переможець раунду плей-офф і 27 команд їх цього списку: "Арсенал", "Рома", "Наполі", "Бенфіка", "Байєр", "Вільяреал", ЦСКА, "Брага", "Гент", " Спарта "," Славія "," Рапід "," Лестер ", ПАОК," Реал Сосьєдад "," Алкмаар "," Фейеноорд "," Маккабі "Тель-Авів," Мольде "," Хоффенхайм "," Зоря "," Лілль "," Ніцца "," Антверпен "," Сівасспор "," Вольфсберг "," Омонія ".

Жеребкування групового раунду Ліги Європи 2020/21 відбудеться в п'ятницю, 2 жовтня. "Телеграф Спорт" проведе онлайн-трансляцію заходу.

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Футбол, Ліга Європи.

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Телеграф
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