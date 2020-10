Ліга Європи: результати матчів 1-го жовтня

У четвер, 1 жовтня, в Лізі Європи 20/21 відбулися вирішальні відбіркові матчі - раунд плей-офф. Дуелі на цій стадії єврокубка проходили в форматі однієї зустрічі - переможець вийшов в груповий етап, а той, хто програв покинув єврокубки.

Серед інших варто відзначити виліт Динамо (Брест), за який грає троє українців. Команда Мілевського, Хачеріді і Нойока не зуміла вдома пройти Лудогорец (0: 2). Також вилетів з ЛЕ Іван Петряк разом з угорським Фехервара (3: 1 переміг Стандарт Льєж, - прим. Ред.). Головна сенсація цієї стадії турніру ледь не трапилася в матчі Ріу Аве - Мілан. Крім того, англійський Тоттенхем на правах фаворита забив сім м'ячів Маккабі Хайфа.

Результати раунду плей-офф Ліги Європи:

PLAY-OFF RESULTS!



Group stage line-up complete



Best performance tonight was from ________



* = AC Milan win 9-8 on penalties#UEL pic.twitter.com/c6GqeSVHrY