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Пенальті били навіть воротарі: "Мілан" дивом пробився в Лігу Європи (відео)

Пенальті били навіть воротарі: "Мілан" дивом пробився в Лігу Європи (відео)
Оновлено 08:07 Сьогодні Телеграф
Стиковим матчем Ріу Аве - Мілан завершився раунд плей-офф Ліги Європи 2020/21.

Результатом зустрічі, що проходила на "Ештадіу ду Ріу Аве", стала перемога Мілана в серії післяматчевих пенальті (8: 9). В основний час і екстра-тайми команди зіграли з рахунком 2: 2.

Все для команди Стефано Піолі починалося непогано. На 51-й хвилині Алексіс Салемакерс блискучим ударом з лінії карного майданчика поцілив у ближній кут воріт Кішека. Господарі зуміли відігратися зусиллями Францішка Жералдеша, який на 72-й хвилині гарматним ударом прошив воротаря Россонері Доннарумма. В екстра-таймах команди обмінялися голами. На 91-й хвилині Желсон більярдним ударом в дальній нижній кут змусив капітулювати кіпера "Мілана". Червоно-чорні знайшли в собі сили і все-таки зуміли зрівняти рахунок і вивести гру в серію пенальті. У доданий до другого екстра-тайму час Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, який був призначений за гру рукою Тоні Боревковічем (футболіст отримав другу жовту картку і був видалений, - прим. Ред.).

У серії пенальті команди пробили по сім успішних 11-метрових, а потім почалися гойдалки. У складі Мілана нерви здригнулися у Лоренцо Коломбо, воротаря Джанлуїджі Доннарумма і Ісмаеля Беннасера. У господарів не забили Нелсон Монте, голкіпер Павло Кішек, Францішка Жералдеш і Адерлан Сантос.

Таким чином, Мілан зі скрипом пробився в груповий етап Ліги Європи 2020/21, жеребкування якого відбудеться 2 жовтня.

Відео голу Салемакерса:

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ФК Милан, Футбол, Ліга Європи.

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