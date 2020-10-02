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Жеребкування групового раунду Ліги Європи: де і коли дивитися

Жеребкування групового раунду Ліги Європи: де і коли дивитися
Оновлено 12:56 Сьогодні Телеграф
Ще одна українська команда Зоря 2 жовтня дізнається суперників по групі в єврокубку.

У п'ятницю, 2 жовтня, в Будинку європейського футболу в Ньоні відбудеться жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону 2020/21. Україна на цій стадії турніру представить лише один клуб - луганська Зоря. Колос і Десна не зуміли пройти сито відбору.

У прямому ефірі в Україні захід покаже телеканал "Футбол 1", початок трансляції о 13:00 СЕТ (14:00 за київським часом). "Телеграф Спорт" проведе текстову трансляцію події.

Відзначимо, крім безпосередньо самого жеребкування УЄФА на церемонії також оголосить ім'я кращого гравця Ліги Європи 2019/20. На індивідуальну нагороду претендують Евер Банега (Севілья), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) і Ромелу Лукаку (Інтер).

Раніше Телеграф повідомляв про результати жеребкування групової стадії Ліги чемпіонів 2020/21. Динамо і Шахтарю буде ой як не просто в головному єврокубку. З результатами заключного раунду відбору Ліги Європи можна ознайомитися у нас на сайті.

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Все по темі:

ФК Заря, Футбол, Ліга Європи, Жеребкування Ліги Європи.

Автор:

Телеграф
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