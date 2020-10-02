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Жеребкування групового раунду Ліги Європи: потенційні суперники Зорі

Жеребкування групового раунду Ліги Європи: потенційні суперники Зорі
12:40 Сьогодні Телеграф
Зоря в п'ятницю, 2 жовтня, отримає суперників по групі Ліги Європи 2020/21.

У швейцарському Ньоні сьогодні пройде жеребкування групової стадії Ліги Європи УЄФА 2020/21. За результатами вчорашніх матчів раунду плей-офф були сформовані фінальні кошика перед процедурою жеребкування. Команди потрапляли в кошик з 1 по 4 згідно з клубним рейтингом. Луганська Зоря потрапила в четверту корзину, а це значить, що підопічним Віктора Скрипника попадуться всі три команди вище класом (рейтингом в Європі).

Склади кошиків при жеребкування групового етапу Ліги Європи 2020/21:

Відзначимо, в прямому ефірі жеребкування Ліги Європи можна буде подивитися в Україні.

Раніше Телеграф повідомляв про результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, на церемонії якої УЄФА нагородив кращих за підсумками минулого сезону.

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Все по темі:

Зоря, Ліга Європи, Жеребкування, Груповий раунд.

Автор:

Телеграф
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