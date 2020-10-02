Тренер Шахтаря відреагував на потрапляння в "групу смерті"

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру за підсумками жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів 2020/21 поділився очікуваннями від майбутніх протистоянь.

Суворий жереб звів українську команду з Реалом, Інтером і Боруссією з Менхенгладбаха.

На думку фахівця, донеччани потрапили в дуже складний квартет, де їм буде протистояти команди з топ-5 ліг Європи. А щоб вийти в наступний раунд, донеччанам треба показати свою кращу гру. Крім того, наставник назвав цю групу сильнішою за складом, ніж в минулому сезоні (Манчестер Сіті, Динамо Загреб і Аталанта, прим. Ред.). Поки тренер знайомиться з тактикою Реала і Інтера (команди грали в півфіналі Ліги Європи 2019/20), а ось Боруссію М тренерський штаб Гірників збирається "проаналізувати" найближчим часом.

"Поза всякими сумнівами, група дуже і дуже складна. Але ми постараємося підготуватися якнайкраще. Я дуже вірю своїм футболістам, довіряю їм. Вірю в наш клуб, наш шлях, наш тренувальний процес і нашу ідею гри", - цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря .

Телеграф нагадує, що в п'ятницю, 2 жовтня, луганська Зоря дізнається суперників по групі Ліги Європи.