Фран Соль попрощався з Динамо і буде грати на Канарах

Іспанець Фран Соль проведе цей сезон в Сегунді.

Тенеріфе, який виступає у другому за силою футбольному дивізіоні Іспанії, офіційно орендував нападаючого Динамо Франа Соля. Про це повідомляє офіційний сайт київського Динамо. Повідомляється, що 28-річний бомбардир виступатиме в клуб з Канарських островів на правах оренди до кінця сезону 2020/21.

Нападник вже встиг попрощатися з київськими вболівальниками, а також побажав Динамо всього найкращого.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fran Sol Ortiz (@frank_sol9) 2 Окт 2020 в 1:02 PDT

Зазначимо, на цей момент канарський клуб встиг відіграти три матчі в Сегунді, набравши три очки.

У сезоні 2020/21 Сіль виходив на поле за київський клуб лише в двох іграх і то на заміну. Форвард, хоч і забив гол Шахтарю в Суперкубку України, явно не входив у плани головного тренера Динамо Мірчі Луческу, який розраховує в цій кампанії на Владислава супряга і Жерсона Родрігеса. У минулому сезоні нападник зумів відзначитися лише раз за віце-чемпіонів України в 16 іграх, а також віддати 2 ассисти. Контракт іспанця з Динамо діє до 31 грудня 2023 року.