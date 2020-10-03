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Три видалення, бійка і рятівний гол на останній хвилині: Ворскла упустила перемогу над Дніпром-1 (відео)

Три видалення, бійка і рятівний гол на останній хвилині: Ворскла упустила перемогу над Дніпром-1 (відео)
17:46 Сьогодні Телеграф Фото: УПЛ
Дніпро-1 і Ворскла провели шикарний за напруженням пристрастей матч.

У суботу, 3 жовтня, матчем Дніпро-1 - Ворскла почався 5-й тур чемпіонату України з футболу. Зустріч, що проходила на Дніпро-Арені, завершилася з рахунком 2: 2.

У першому таймі команди обмінялися голами. Півзахисник Дніпра-1 Олександр Назаренко на 14-й хвилині вдало на дальній штанзі замкнув простріл з лівого флангу. Господарі тиснули і могли забити ще, проте полтавці забили першими. На 42-й хвилині Владислав Кулач головою переправив м'яч у порожній кут воріт після навісу справа.

У другому таймі на 66-й хвилині маліец Ібрагім Кані вивів Ворсклу вперед, перед цим виконавши шикарний сольний прохід в штрафну. Під завісу гри відразу три футболісти були вилучені з поля за перебір жовтих карток. У господарів пішов Андрій Цуріков (74 '), а у гостей Олександр Скляр (81') та Ібрагім Кані (94 '). Саме після видалення Кані трапився ключовий момент зустрічі. Сергій Булеца зважився на дальній удар і м'яч неймовірним чином пролетів повз усіх гравців прямо в ціль - кіпер полтавчан Резник навіть не бачив момент удару.

Відзначимо, в одному з епізодів за рахунку 1: 2 гравці ледь не влаштували бійку на полі, проте Юрій Іванов припинив побоїще і "нагородив" призвідників "гірчичниками".

Огляд матчу

Повний матч:

Таким чином, Ворскла (11 очок) йде на міжнародну паузу в якості лідера чемпіонату України (в неділю Динамо зможе наздогнати і перегнати за очками полтавчан), а Дніпро-1, незважаючи на нічию, безнадійно "загруз" на 12-й сходинці турнірної таблиці УПЛ.

У наступному турі Дніпро-1 прийме Десну, а Ворскла в гостях зіграє з Олімпіком. Базова дата цих зустрічей -17 жовтня.

Раніше Телеграф повідомляв, де дивитися всі матчі 5-го туру чемпіонату України з футболу.

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Все по темі:

ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, ФК Дніпро-1.

Автор:

Телеграф
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