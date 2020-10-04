Суперник Динамо в Лізі чемпіонів пішов на самоізоляцію через коронавірус

Туринський Ювентус пішов на самоізоляцію через спалах коронавірусу в клубі.

Сьогоднішній матч туру в Серії А Ювентус - Наполі опинився під загрозою зриву. Справа в тому, що у двох співробітників Ювентуса виявилися позитивні результати тестів на коронавірус. Команда пішла на самоізоляцію (з людьми поза клубом їм заборонено спілкуватися).

До цього, у двох гравців Наполі (Петро Зелінський і Еліф Елмас) діагностували коронавірус. Неаполітанці ще не вилетіли в Турин на гру, причина - заборона міської влади залишати Неаполь через спалах коронавірусу.

Ювентус і керівництво Серії А чекають підтвердження такої заборони і готові провести сьогодні цей матч. Інакше Наполі загрожує технічна поразка.

До слова, матчу Ювентус - Наполі почнеться о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція - на каналі Футбол 2.

Нагадаємо, київський клуб потрапив до квартету G, де йому будуть протистояти Ювентус, Барселона і Ференцварош, який очолює екс-гравець / тренер Динамо Сергій Ребров. Віце-чемпіони України почнуть свою єврокубкову кампанію домашнім матчем з Ювентусом (20 жовтня), а завершать 8 грудня домашньою грою з Ференцварошем.