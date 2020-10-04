Динамо - Зоря: відео онлайн-трансляція матчу

Пряма відеотрансляція матчу 5-го туру чемпіонату України з футболу Динамо - Зоря.

У неділю, 4 жовтня, Динамо в Києві приймає Зорю. Зустріч пройде на НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 17:00 за київським часом. Вашій увазі пряма відеотрансляція матчу:

Стали відомі стартові склади команд:

Динамо: Бущан - Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв - Сидорчук, Андрієвський - Родрігес, Шапаренко, Де Піна - Вербич.

Зоря: Шевченко - Фаворов, Вернідую, Абу Ханна, Хомченовський - Іванисеня - Кабан, Юрченко, Кочергін - Гладкий, Громов.

Динамо (2-е місце, 10 очок) підходить до гри з луганчанами в якості одного з лідерів, а ось Зоря тільки лише набрала хід і в 4 матчах награв лише на чотири очки. Відзначимо, в третьому турі луганський клуб зумів відібрати очки у Шахтаря (2: 2).

Телеграф нагадує, що Динамо і Зоря беруть участь в єврокубках. Віце-чемпіони вже дізналися суперників по групі Ліги чемпіонів, а бронзовий призер української першості - по групі Ліги Європи.