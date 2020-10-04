Знущальний гол Бензема допоміг Реалу обіграти Леванте (відео)

Реал у межах матчу 5-го туру чемпіонату Іспанії 2020/21 грав у гостях з Леванте.

Зустріч, що проходила на Естадіо де ла Сераміка в Вільярреалі, завершилася з рахунком 0: 2 на користь Реала. Перемогу мадридцям забезпечили влучні удари Вінісіусом Жуніора на 16-й хвилині і Каріма Бензема на 95-й хвилині.

Бразилець спритнішим за всіх зіграв в чужій штрафній після подачі з кутового і при потуранні захисту Леванте красивим ударом на виконання відкрив рахунок в матчі.

GOLAÇO do Vinicius Jr. Critica mais po pic.twitter.com/jFsKZRNvby — Urubu Cartoon (@UrubuCartoon) October 4, 2020

У компенсований час французький нападник, виходячи один на один з воротарем, знущально почекав захисника і "розібрався" з ним, а переграти голкіпера було справою техніки: