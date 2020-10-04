Мілан привітав Ібрагімовича з днем народження розгромною перемогою над Спецієй (відео)

Мілан поки йде без втрат очок в чемпіонаті Італії.

Мілан в рамках 3-го туру чемпіонату Італії приймав дебютанта Серії А Спецію. Зустріч, що проходила на Сан-Сіро, завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 3: 0.

Всі три голи Россонері забили в другій половині зустрічі. Відкрив рахунок в грі на 57-й хвилині поєдинку Рафаель Леао, який замкнув навіс зі стандарту.

Подвоїв перевагу міланської команди Тео Ернандес на 76-й хвилині. Перехопивши м'яч в центрі поля Тео вбіг в чужу штрафну і потужним ударом вразив кут воріт гостей.

GOOAL THEO HERNANDEZpic.twitter.com/iLwoVn3qZn — AC Milan Reports (@ACMReports) October 4, 2020

Встановив остаточний рахунок Рафаель Леао, який через 2 хвилини після голу Ернандеса, замкнув скидку партнера.

Нагадаємо, лідер Мілана залатати Ібрагімович зараз знаходиться на самоізоляції після позитивного тесту на COVID-19. Днями швед святкував 39-й день народження і команда перемогою над Спецією зробила "подарунок" легендарному форварду.

Цей тріумф дозволив Мілану (2-е місце, 9 очок) наздогнати Аталанту (1-е місце) в турнірній таблиці Серії А. Спеція з трьома балами займає 15-е місце. У наступному турі на вболівальників чекає Дербі Мілана (17.10.2020), а Спеція прийме Фіорентину (18.10.2020).

Раніше Телеграф повідомляв, що інша міланська команда в неділю, 4 жовтня, не зуміла переграти Лаціо.