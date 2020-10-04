Скачать
Неділя, 04.10.2020
И Салах не помог: Ливерпуль пропустил 7 мячей от Астон Виллы (видео)
И Салах не помог: Ливерпуль пропустил 7 мячей от Астон Виллы (видео)
Издевательский гол Бензема помог Реалу обыграть Леванте (видео)
Издевательский гол Бензема помог Реалу обыграть Леванте (видео)
Месть Моуринью: Тоттенхэм унизил Манчестер Юнайтед на его же поле (видео)
Месть Моуринью: Тоттенхэм унизил Манчестер Юнайтед на его же поле (видео)
Колос победил Мариуполь из-за пенальти-фантома (видео)
Колос победил Мариуполь из-за пенальти-фантома (видео)

Мілан привітав Ібрагімовича з днем народження розгромною перемогою над Спецієй (відео)

Мілан привітав Ібрагімовича з днем народження розгромною перемогою над Спецієй (відео)
23:00 Сьогодні Телеграф
Мілан поки йде без втрат очок в чемпіонаті Італії.

Мілан в рамках 3-го туру чемпіонату Італії приймав дебютанта Серії А Спецію. Зустріч, що проходила на Сан-Сіро, завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 3: 0.

Всі три голи Россонері забили в другій половині зустрічі. Відкрив рахунок в грі на 57-й хвилині поєдинку Рафаель Леао, який замкнув навіс зі стандарту.

Подвоїв перевагу міланської команди Тео Ернандес на 76-й хвилині. Перехопивши м'яч в центрі поля Тео вбіг в чужу штрафну і потужним ударом вразив кут воріт гостей.

 

Встановив остаточний рахунок Рафаель Леао, який через 2 хвилини після голу Ернандеса, замкнув скидку партнера.

Нагадаємо, лідер Мілана залатати Ібрагімович зараз знаходиться на самоізоляції після позитивного тесту на COVID-19. Днями швед святкував 39-й день народження і команда перемогою над Спецією зробила "подарунок" легендарному форварду.

Цей тріумф дозволив Мілану (2-е місце, 9 очок) наздогнати Аталанту (1-е місце) в турнірній таблиці Серії А. Спеція з трьома балами займає 15-е місце. У наступному турі на вболівальників чекає Дербі Мілана (17.10.2020), а Спеція прийме Фіорентину (18.10.2020).

Раніше Телеграф повідомляв, що інша міланська команда в неділю, 4 жовтня, не зуміла переграти Лаціо.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

ФК Милан, Серия А, Футбол, ФК Специя.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Бій року: парад нокдаунів і найяскравіший нокаут Сепеда - Баранчик (Відео)
02 Блискучий командний гол - в огляді перемоги Арсеналу над Шеффілдом (відео)
03 Суперник Динамо в Лізі чемпіонів пішов на самоізоляцію через коронавірус
04 Динамо - Зоря: відео онлайн-трансляція матчу
05 Ібрагімович похвалився дорогим подарунком, який він купив собі на день народження (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся