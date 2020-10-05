«Шахтар» йде на самоізоляцію: у гравців коронавірус

Після матчу в Чернігові Десна - Шахтар (2: 2) гірники отримали результати тестів на коронавірус. У Тараса Степаненка та Андрія П'ятова, а також, у двох працівників персоналу Шахтаря, були виявлені позитивні результати. Після цього весь Шахтар пішов на самоізоляцію.
У понеділок і четвер всі футболісти, тренери та співробітники першої команди пройдуть додаткове тестування, після якого будуть визначені подальші дії.
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Дорогие друзья! Сегодня после игры у нас с @piat30 тест на COVID-19 дал положительный результат. Поэтому в соответствие со всеми правилами мы находимся на самоизоляции и в ближайшее время будем сдавать тесты повторно. Но в любом случае чувствуем себя хорошо и уверены что в скором времени вернёмся к повседневной жизни Берегите себя и свои семьи, все будет хорошо
"У відповідність з усіма правилами ми знаходимося на самоізоляції і найближчим часом будемо здавати тести повторно", - написав після новини про хвороби Тарас Степаненко.
Нагадаємо, 7 жовтня збірна України зіграє товариський матч проти збірної Франції. Тепер Андрій Шевченко не зможе розраховувати на гравців основи.