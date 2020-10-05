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Понеділок, 05.10.2020
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«Шахтер» уходит на самоизоляцию: у игроков коронавирус
«Шахтер» уходит на самоизоляцию: у игроков коронавирус

«Шахтар» йде на самоізоляцію: у гравців коронавірус

«Шахтар» йде на самоізоляцію: у гравців коронавірус
10:40 Сьогодні Телеграф
Хавбек Тарас Степаненко та голкіпер Андрій П'ятов здали позитивні тести на коронавірус.

Після матчу в Чернігові Десна - Шахтар (2: 2) гірники отримали результати тестів на коронавірус. У Тараса Степаненка та Андрія П'ятова, а також, у двох працівників персоналу Шахтаря, були виявлені позитивні результати. Після цього весь Шахтар пішов на самоізоляцію.

У понеділок і четвер всі футболісти, тренери та співробітники першої команди пройдуть додаткове тестування, після якого будуть визначені подальші дії.

 
 
 
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Дорогие друзья! Сегодня после игры у нас с @piat30 тест на COVID-19 дал положительный результат. Поэтому в соответствие со всеми правилами мы находимся на самоизоляции и в ближайшее время будем сдавать тесты повторно. Но в любом случае чувствуем себя хорошо и уверены что в скором времени вернёмся к повседневной жизни Берегите себя и свои семьи, все будет хорошо

Публикация от Taras Stepanenko (@tarasstepanenko)

"У відповідність з усіма правилами ми знаходимося на самоізоляції і найближчим часом будемо здавати тести повторно", - написав після новини про хвороби Тарас Степаненко.

Нагадаємо, 7 жовтня збірна України зіграє товариський матч проти збірної Франції. Тепер Андрій Шевченко не зможе розраховувати на гравців основи.

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Шахтар, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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