«Шахтар» йде на самоізоляцію: у гравців коронавірус

Хавбек Тарас Степаненко та голкіпер Андрій П'ятов здали позитивні тести на коронавірус.

Після матчу в Чернігові Десна - Шахтар (2: 2) гірники отримали результати тестів на коронавірус. У Тараса Степаненка та Андрія П'ятова, а також, у двох працівників персоналу Шахтаря, були виявлені позитивні результати. Після цього весь Шахтар пішов на самоізоляцію.

У понеділок і четвер всі футболісти, тренери та співробітники першої команди пройдуть додаткове тестування, після якого будуть визначені подальші дії.

"У відповідність з усіма правилами ми знаходимося на самоізоляції і найближчим часом будемо здавати тести повторно", - написав після новини про хвороби Тарас Степаненко.

Нагадаємо, 7 жовтня збірна України зіграє товариський матч проти збірної Франції. Тепер Андрій Шевченко не зможе розраховувати на гравців основи.