Історична перемога: 45 років тому Динамо обіграло Баварію і завоювало Суперкубок УЄФА

Рівне 45 років тому київське «Динамо» завоювало Суперкубок УЄФА.

Майже півстоліття тому київське "Динамо" в першому матчі за Суперкубок Європи 1975 року в гостях здолало грізну "Баварію".

У першому матчі, який відбувся 9 вересня в Мюнхені, динамівці несподівано здобули перемогу. Єдиний гол в матчі на 66-й хвилині забив майбутній володар «Золотого м'яча - 1975» Олег Блохін.

У другому матчі Блохін оформив дубль, а «Динамо» перемогло з рахунком 2: 0.

Огляд матчу

Суперкубок Європи - 1975. Матч

6 жовтня 1975 року. Київ. Центральний стадіон. 102 000 глядачів.

«Динамо» (Київ, СРСР) - «Баварія» (Мюнхен, ФРН) - 2: 0 (3: 0 за сумою двох зустрічей)

Голи: Блохін (40, 53)

«Динамо»: Рудаков, Коньков, Зуєв, Фоменко (к), Решко, Трошкін, Мунтян, Онищенко, Буряк, Веремєєв, Блохін.

Тренер - Валерій Лобановський.

«Баварія»: Майер, Хорсман, Дюрнбергер (Хансен, 70), Шварценбек, Беккенбауер (к), Рот, Вундер, Шустер (Торстенссон, 78), Вайс, Румменіге, Каппельман.

Тренер - Деттмар Крамер.