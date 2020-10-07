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"Ситуація дуже складна": Шевченко - про матч проти Франції

"Ситуація дуже складна": Шевченко - про матч проти Франції
11:30 Сьогодні Телеграф Фото: УАФ
У середу, 7 жовтня, команди Андрія Шевченка і Дідьє Дешама проведуть товариський матч у Франції. Напередодні головні тренери команд взяли участь в традиційній передматчевій прес-конференції.

Наставник збірної України Андрій Шевченко розповів, що ситуація в команді дуже складна через спалах коронавірусу в колективі, зокрема у тренера в розташуванні залишився лише один воротар. Він підкреслив, що українська сторона виконує всі покладені на медичні протоколи французької влади. У той же час Шевченко бачить і позитивні сторони в даній ситуації:

"Це шанс для молодих гравців проявити себе, але в той же час в цьому є ризик для нас".

Також фахівець розповів про завдання збірної України. Він зазначив, що пріоритетною метою для його команди було якісна зміна гри, а в попередні 3 роки його роботи збірна України демонструвала і гру і результат (вихід на Євро-2020 і в Лігу А Ліги націй УЄФА, - прим. Ред.). Тепер же про свою роботу Шевченко судить лише по реакції уболівальників.

"Для мене головний показник - думка уболівальників, які дякують нам за гру і результат. Але цей рівень треба підтримувати і мати певний кадровий запас. На жаль, саме зараз такого запасу у нас немає".

Відносно найближчих матчів збірної України в Лізі націй (10 жовтня проти Німеччини і 13 жовтня проти Іспанії) Андрій Миколайович розповів, що в розташування збірної України можуть повернутися гравці Шахтаря, які склали негативний тест на COVID-19, і наша команда виставить бойовий склад на ці ігри .

"Виходячи з ситуації, що склалася, ми готуємо список гравців, які можуть нас підсилити. Вони будуть проходити тестування. Ми повинні розуміти ситуацію з тими, хто вже проходив тести, і потім вирішувати, чи зможуть вони приєднатися".

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам на передматчевій прес-конференції зазначив, що вже знає імена тих гравців, які вийдуть на поле в матчі з Україною.

"Так, я вже майже визначився зі складом, який зіграє проти України. Гравці, які грали в своїх клубах у вихідні, можуть відпочити", - заявив Дешам.

Стежити за всіма подіями гри Франція - Україна можна в нашому онлайні.

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Андрій Шевченко, Дідьє Дешам.

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