Форвард Динамо забив гол на міжнародному рівні (відео)

Жерсон Родрігес розігрався в Динамо так, що продовжує забивати і на міжнародному рівні.

Вчора, 7 жовтня, стартували міжнародні товариські матчі, зокрема збірна Люксембургу приймала команду Ліхтенштейну. Зустріч, що проходила на стадіоні "Жозі Бартель", завершилася з рахунком 1: 2 на користь команди князівства.

У складі Люксембургу відзначився нападник київського Динамо Жерсон Родрігес. Форвард з'явився на полі в другому таймі за рахунку 0: 2 і зумів реалізувати пенальті на 72-й хвилині зустрічі.

Відео голу Родрігеса:

7 жовтня відбулася ціла серія товариських суперматчів, зокрема Франція приймала Україна, Португалія - Іспанію, а Німеччина - Туреччину.

Відзначимо, 10 і 13 жовтня Люксембург зіграє в Лізі націй УЄФА проти Кіпру та Чорногорії відповідно.