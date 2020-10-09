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Грузія наблизилася до Євро-2020 та України

Грузія наблизилася до Євро-2020 та України
Оновлено 07:23 Сьогодні Телеграф Телеграф Спорт
Вчора, 8 жовтня, відновився відбір на чемпіонат Європи з футболу-2020.

У півфінальній сітці плей-офф зустрічалися 16 команд, а переможці цих матчів вийшли у фінал кваліфікації, в якому і визначаться останні чотири учасники фінальної стадії Євро-2020.

Результати напівфінальних стикових матчів відбору на Євро-2020:

Таким чином, визначилися вісім фіналістів кваліфікації. Матчі цієї стадії відбудуться 12 листопада.

  • Шлях A: Венгрія - Ісландія
  • Шлях B: Північна Ірландія - Словаччина
  • Шлях C: Сербія - Шотландія
  • Шлях D: Грузія - Північна Македонія

Відзначимо, ураженні Румунії в кваліфікації змінило розклади для збірної України. Тепер наша команда в груповому раунді турніру зіграє з переможцем шляху D Грузія - Північна Македонія. Раніше було відомо, що Жовто-сині потрапили в групу до Нідерландам і Австрії.

Раніше Телеграф повідомляв, що 8 жовтня відбулися також кілька товариських матчів, зокрема Росія поступилася Швеції, а Англія розбила Уельс.

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Все по темі:

Футбол, Відбір на Євро-2020.

Автор:

Телеграф
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