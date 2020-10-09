Нокаут воротаря і гол ударом через себе - в огляді матчу Англія - Уельс (відео)

Британське дербі завершилося перемогою Трьох Левів.

Збірні Англії та Уельсу провели товариський матч. Зустріч, що проходила на легендарній арені "Уемблі", завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 3: 0.

Англійці в експериментальному складі просто знищили суперника. Початок погрому поклав нападник Домінік Калверт-Льюин, який на 26-й хвилині вдало замкнув головою навіс з правого флангу. На початку другого тайму, на 53-й хвилині, Конор Коад в дотик з льоту завершив навіс зі стандарту. Довершив розгром Денні Інгз шикарним ударом в падінні через себе.

В середині першого тайму сталося жахливе зіткнення гравців: валлієць Кіффер Мур влетів у воротаря англійців Ніка Поупа і врізав того коліном в голову. Після нищівного удару кіпер, як ні в чому не бувало, піднявся і достояв в рамці до кінця матчу.

Відеоогляд матчу Англія - Уельс (3: 0)

В іншому товариському матчі ігрового дня Швеція шокувала Росію в Москві.