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П'ятниця, 09.10.2020
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У Шахтарі справжня епідемія: тести показали 18 позитивних результатів на COVID-19

У Шахтарі справжня епідемія: тести показали 18 позитивних результатів на COVID-19
Оновлено 18:12 Сьогодні Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер
У Шахтарі підтвердили гнітючу ситуацію з коронавірусом.

Футбольний клуб Шахтар пройшов повторне тестування перед виходом на тренувальну базу. Про це повідомив офіційний сайт донецької команди.

За інформацією прес-служби донеччан, коронавірус був виявлений у 9 гравців і 9 членів персоналу команди. Всі заражені Гірники відправляться на 10-денну самоізоляцію під контролем лікарів. Повідомляється, що у більшості хвороба проходить безсимптомно, а у деяких - в легкій формі.

В результаті від Шахтаря в збірну України на матчі Ліги націй УЄФА проти Німеччини і Португалії вирушать лише два гравці - Марлос і Віктор Коваленко.

Телеграф нагадує, що через проблеми зі складом національна команда України не зуміла доставити проблем команді Франції і була розгромлена з антирекордом в гостях.

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Футбол, ФК Шахтар, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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