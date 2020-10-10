Форвард Динамо може стати партнером по команді Роналду

Чемпіони Італії хочуть омолодити склад.

Здавалося, трансферна епопея з переходом нападника Динамо Владислава Супряги остаточно завершилася з підписанням довгострокового контракту з київським клубом, але не тут то було. На форварда раптово став претендувати Ювентус. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, туринський клуб зацікавлений в послугах 20-річного таланта, проте боси Ювентуса ще очікують очних протистоянь з Динамо в групі Ліги чемпіонів, щоб переконатися в своєму виборі. Віце-чемпіони України стартують на груповому етапу Ліги чемпіонів саме грою проти Юве.

Телеграф нагадує, що останнім трансферним вікном італійська Болонья активно намагалася підписати Супрягу, однак пропозиція клубу Серії А не влаштувало керівництво Динамо і гравець залишився в команді Мірчі Луческу.

Владислав зараз є основним нападаючим в Динамо і вже встиг забити три голи і віддати 5 ассистів в 8 матчу сезону 2020/21.