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Субота, 10.10.2020
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Форвард Динамо може стати партнером по команді Роналду

Форвард Динамо може стати партнером по команді Роналду
11:40 Сьогодні Телеграф
Чемпіони Італії хочуть омолодити склад.

Здавалося, трансферна епопея з переходом нападника Динамо Владислава Супряги остаточно завершилася з підписанням довгострокового контракту з київським клубом, але не тут то було. На форварда раптово став претендувати Ювентус. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, туринський клуб зацікавлений в послугах 20-річного таланта, проте боси Ювентуса ще очікують очних протистоянь з Динамо в групі Ліги чемпіонів, щоб переконатися в своєму виборі. Віце-чемпіони України стартують на груповому етапу Ліги чемпіонів саме грою проти Юве. 

Телеграф нагадує, що останнім трансферним вікном італійська Болонья активно намагалася підписати Супрягу, однак пропозиція клубу Серії А не влаштувало керівництво Динамо і гравець залишився в команді Мірчі Луческу.

Владислав зараз є основним нападаючим в Динамо і вже встиг забити три голи і віддати 5 ассистів в 8 матчу сезону 2020/21.

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Все по темі:

Роналду, Ювентус, Владислав Супряга.

Автор:

Телеграф
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