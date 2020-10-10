У Манчестер Сіті розкрили плани щодо підписання Мессі

Ліонель Мессі все ще може возз'єднатися з Хосепом Гвардіолою.

Манчестер Сіті все ще зацікавлений в підписанні шестиразового володаря "Золотого м'яча" Ліонеля Мессі. Про це розповів один з босів манчестерського клубу Омар Беррада в інтерв'ю manchestereveningnews.

За словами функціонера, Манчестер Сіті має фінансові можливості для підписання аргентинця. На думку Берради, Ліонель - це гравець, який втілює все своє покоління і вже з січня 2021 року Мессі може підписати попередній контракт з нової команди (термін угоду з Барселоною закінчується у нього влітку 2021 роки, - прим. Ред.).

"Я думаю, у Манчестер Сіті є гроші, є можливості, щоб зробити таку інвестицію (підписання Мессі)", - зазначив Беррада.

Раніше Телеграф повідомляв, що Аргентина стартувала у відборі на ЧС-2022 з перемоги, а Мессі забив переможний гол.

Телеграф нагадує, що цього літа в Барселоні розгорівся грандіозний скандал через можливого відходу Мессі з команди. Керівництво клубу не дало аргентинцеві можливість безкоштовно залишити команду. В результаті Ліонель змирився і прийняв рішення залишитися в таборі блаугранас до кінця контракту. При цьому називався один з варіантів продовження кар'єри для шестиразового володаря "Золотого м'яча" - Манчестер Сіті.