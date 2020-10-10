Скачать
Субота, 10.10.2020
Украина 0:2 Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций (2-й тайм)
Украина 0:2 Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций (2-й тайм)
От судьбы не уйдешь: неожиданный автогол - в обзоре матча Бразилия - Боливия (видео)
От судьбы не уйдешь: неожиданный автогол - в обзоре матча Бразилия - Боливия (видео)
Полячка Свентек выиграла Ролан Гаррос-2020 (видео)
Полячка Свентек выиграла Ролан Гаррос-2020 (видео)
До слез: защитник сборной Колумбии во время матча сломал голеностоп (видео)
До слез: защитник сборной Колумбии во время матча сломал голеностоп (видео)

У Манчестер Сіті розкрили плани щодо підписання Мессі

У Манчестер Сіті розкрили плани щодо підписання Мессі
Оновлено 20:20 Сьогодні Телеграф Телеграф Спорт
Ліонель Мессі все ще може возз'єднатися з Хосепом Гвардіолою.

Манчестер Сіті все ще зацікавлений в підписанні шестиразового володаря "Золотого м'яча" Ліонеля Мессі. Про це розповів один з босів манчестерського клубу Омар Беррада в інтерв'ю manchestereveningnews.

За словами функціонера, Манчестер Сіті має фінансові можливості для підписання аргентинця. На думку Берради, Ліонель - це гравець, який втілює все своє покоління і вже з січня 2021 року Мессі може підписати попередній контракт з нової команди (термін угоду з Барселоною закінчується у нього влітку 2021 роки, - прим. Ред.).

"Я думаю, у Манчестер Сіті є гроші, є можливості, щоб зробити таку інвестицію (підписання Мессі)", - зазначив Беррада.

Раніше Телеграф повідомляв, що Аргентина стартувала у відборі на ЧС-2022 з перемоги, а Мессі забив переможний гол.

Телеграф нагадує, що цього літа в Барселоні розгорівся грандіозний скандал через можливого відходу Мессі з команди. Керівництво клубу не дало аргентинцеві можливість безкоштовно залишити команду. В результаті Ліонель змирився і прийняв рішення залишитися в таборі блаугранас до кінця контракту. При цьому називався один з варіантів продовження кар'єри для шестиразового володаря "Золотого м'яча" - Манчестер Сіті.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

ФК Манчестер Сити, Лионель Месси, Футбол.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Неймар побив рекорд Мессі (відео)
02 Форвард Динамо може стати партнером по команді Роналду
03 Мотогонщик "відправився в політ": жахлива аварія у Франції (відео)
04 У Манчестер Сіті розкрили плани щодо підписання Мессі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся