Бущан став найкращим гравцем збірної України в грі з Німеччиною

Воротар збірної України Георгій Бущан, незважаючи на гольову помилку, в цілому відіграв відмінний матч проти Німеччини.

Збірна України мінімально поступилася команді Німеччини в матчі 3-го туру Ліги націй УЄФА. За підсумками цієї гри спеціалізований портал WhoScored опублікував свої оцінки футболістам, які брали участь в цій зустрічі.

На думку фахівців, найкращим у складі Жовто-синіх був голкіпер Георгій Бущан, що зробив 10 сейвів, але і став спів-автором другого гола німців в ворота України. Український воротар отримав оцінку 7,2. У той же час найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Леон Горецький, який забив якраз той переможний гол після помилки Бущана. Його оцінка склала - 7,8.

Оцінки гравців матчу за версією WhoScored:

Нагадаємо, вже 13 жовтня збірна України проведе свій 4-й матч на груповій стадії Ліги націй. Протистояти підопічним Андрія Шевченка буде команда Іспанії, яка в суботу обіграла Швейцарію.