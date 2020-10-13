Барселона - Реал: де і коли дивитися перший Ель Класіко сезону

Барселона і Реал поміряються силами в кінці жовтня.

У суботу, 24 жовтня, в столиці Каталонії відбудеться перше Ель Класіко сезону 2020/21 Барселона - Реал. Зустріч пройде на легендарному "Камп Ноу" і почнеться о 17:00 за київським часом. Про це повідомляє football-espana.net.

Гру 7-го туру чемпіонату Іспанії Барселона - Реал можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні на онлайн-сервісі megogo.

Телеграф нагадує, що перед Ель Класіко обидві команди проведуть по два матчі. Барселона в рамках 6-го туру Прімери відправиться в гості до Хетафе (17.10.2020), а Реал прийме Кадіс (17.10.2020). Потім обидві команди зіграють стартові матчі Ліги чемпіонів УЄФА. Каталонців чекає домашня гра з Ференцварошем (20.10.2020), а Вершкові вдома зіграють з Шахтарем (21.10.2020).

Раніше Телеграф повідомляв, що Реал, обігравши Леванте, очолив турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. А ось Барселона в своєму останньому матчі на внутрішній арені допустила "осічку".