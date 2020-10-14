Ліга націй: де і коли дивитися матчі 14 жовтня

14 жовтня в Лізі націй буде зіграно 20 поєдинків.

Сьогодні, 14 жовтня, в Лізі націй УЄФА пройде великий ігровий день. У центральних іграх 4-го туру Ліги А відбудуться відразу кілька примітних матчів, зокрема Італія прийме суперника збірної України на Євро-2020 - Нідерланди, вболівальники побачать повторення фіналу ЧС-2018 Хорватія - Франція, а Португалія без Роналду спробує зупинити Швецію.

У Лізі З відбудеться репетиція стикового матчу відбору на чемпіонат Європи Північна Македонія - Грузія. Саме одна з цих команд незабаром приєднається до компанії із Нідерландами, Австрією та Україною в групі на Євро-2020. До слова, Австрія сьогодні проведе гостьовий матч проти Румунії в Лізі B.

На жаль, організатори вирішили проводити майже всі ігри паралельно, а тому доведеться вибирати, що дивитися в прямому ефірі.

Розклад трансляцій матчів Ліги націй за 14 жовтня:

Ліга націй УЄФА - Ліга A

21:45 Англія - Данія - Футбол 1

21:45 Ісландія - Бельгія

21:45 Італія - Нідерланди - Футбол 2

21:45 Польща - Боснія і Герцеговина

21:45 Португалія - Швеція

21:45 Хорватія - Франція - Футбол 3

Ліга націй УЄФА - Ліга B

19:00 Фінляндія - Ірландія - Футбол 1

21:45 Болгарія - Уельс

21:45 Норвегія - Північна Ірландія

21:45 Росія - Угорщина

21:45 Румунія - Австрія

21:45 Словаччина - Ізраїль

21:45 Туреччина - Сербія

21:45 Шотландія - Чехія

Ліга націй УЄФА - Ліга C

19:00 Литва - Албанія - Футбол 2

21:45 Білорусь - Казахстан

21:45 Греція - Косово

21:45 Молдова - Словенія

21:45 Північна Македонія - Грузія

21:45 Естонія - Вірменія