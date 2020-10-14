Ліга націй: де і коли дивитися матчі 14 жовтня

Сьогодні, 14 жовтня, в Лізі націй УЄФА пройде великий ігровий день. У центральних іграх 4-го туру Ліги А відбудуться відразу кілька примітних матчів, зокрема Італія прийме суперника збірної України на Євро-2020 - Нідерланди, вболівальники побачать повторення фіналу ЧС-2018 Хорватія - Франція, а Португалія без Роналду спробує зупинити Швецію.
У Лізі З відбудеться репетиція стикового матчу відбору на чемпіонат Європи Північна Македонія - Грузія. Саме одна з цих команд незабаром приєднається до компанії із Нідерландами, Австрією та Україною в групі на Євро-2020. До слова, Австрія сьогодні проведе гостьовий матч проти Румунії в Лізі B.
На жаль, організатори вирішили проводити майже всі ігри паралельно, а тому доведеться вибирати, що дивитися в прямому ефірі.
Розклад трансляцій матчів Ліги націй за 14 жовтня:
Ліга націй УЄФА - Ліга A
21:45 Англія - Данія - Футбол 1
21:45 Ісландія - Бельгія
21:45 Італія - Нідерланди - Футбол 2
21:45 Польща - Боснія і Герцеговина
21:45 Португалія - Швеція
21:45 Хорватія - Франція - Футбол 3
Ліга націй УЄФА - Ліга B
19:00 Фінляндія - Ірландія - Футбол 1
21:45 Болгарія - Уельс
21:45 Норвегія - Північна Ірландія
21:45 Росія - Угорщина
21:45 Румунія - Австрія
21:45 Словаччина - Ізраїль
21:45 Туреччина - Сербія
21:45 Шотландія - Чехія
Ліга націй УЄФА - Ліга C
19:00 Литва - Албанія - Футбол 2
21:45 Білорусь - Казахстан
21:45 Греція - Косово
21:45 Молдова - Словенія
21:45 Північна Македонія - Грузія
21:45 Естонія - Вірменія