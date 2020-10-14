Хет-трик Неймара і феноменальний постріл Каррільо: огляд матчу Перу - Бразилія (відео)

Бразилія з труднощами переграла Перу.

Збірна Перу в рамках матчу другого туру групового раунду відбору на ЧС-2022 приймала команду Бразилії. Зустріч, що проходила на Національному стадіоні у Лімі вночі 14 жовтня (час київський), завершилася з рахунком 2: 4 на користь гостей.

Вашій увазі відео голів та огляд цього поєдинку.

Господарі дуже швидко відкрили рахунок. На 6-й хвилині Андре Каррільо забив божевільний Скрімер з-за меж штрафного. Гості відповіли реалізованим Неймаром 11-метровим ударом на 28-й хвилині. На початку другого тайму перуанські футболісти знову вийшли вперед: на 59-й хвилині Ренато Тапіо пробив здалеку і м'яч рикошетом залетів у порожній гол воріт Вевертона. Потім почалося шоу у виконанні пентакампеонів. Спочатку відзначився Рішарлісон Андраде (64 '), а потім ще двічі Неймар (83' (з пенальті), 94 ').

Таким чином, Неймар і Ко здобули другу перемогу поспіль і очолили турнірну групу кваліфікації: