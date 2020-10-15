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Гармата Грізманн і хитрий удар Влашич - в огляді матчу Хорватія - Франція (відео)

Гармата Грізманн і хитрий удар Влашич - в огляді матчу Хорватія - Франція (відео)
Оновлено 08:30 Сьогодні Телеграф Телеграф Спорт
Повторення фіналу чемпіонату світу 2018 року знову завершилося на користь Франції.

Збірна Хорватії в рамках матчу 4-го туру групового раунду Ліги націй УЄФА приймала команду Франції. Поєдинок проходив в Загребі на арені "Максимір" і завершився мінімальною перемогою гостей з рахунком 1: 2.

Вже на 8-й хвилині поєдинку відзначився Антуан Грізманн. Нападаючий Барселони отримав м'яч після відскоку в метрах 11-й від воріт і гарматним ударом пробив прямо під поперечину воріт Ліваковіча. На 64-й хвилині півзахисник господарів Нікола Влашич, отримавши м'яч на лінії штрафного, виконав хитрющо удар, що завершився голом. Хавбек при прийомі м'яча підробив його однією ногою, а потім несподівано пробив другою ногою - збентежений Льоріс лише спостерігав за польотом "снаряда". На 79-й хвилині чемпіони світу вирвали перемогу зусиллями Диня, який віддав гольову передачу зліва, і Киліана Мбаппе, який замкнув асист партнера.

Цей результат дозволив французам наздогнати португальців за очками:

 

Раніше Телеграф повідомляв про результати центрального матчу ігрового дня Ліги націй 14 жовтня Італія - Нідерланди.

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Все по темі:

УЄФА, Футбол, Збірна Франції, Збірна Хорватії.

Автор:

Телеграф
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