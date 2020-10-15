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Спірний пенальті допоміг Данії сенсаційно обіграти Англію в Лізі націй (Відео)

Спірний пенальті допоміг Данії сенсаційно обіграти Англію в Лізі націй (Відео)
Оновлено 09:38 Сьогодні Телеграф Телеграф Спорт
Збірна Англії на легендарному стадіоні "Уемблі" в Лондоні поступилася команді Данії.

Зустріч 4-го туру групового раунду Ліги націй УЄФА завершилася з рахунком 0: 1 на користь гостей.

У другій половині першого тайму господарі залишилися в меншості: Гаррі Магуайр пішов в жорсткий стик та отримав другу жовту картку. Головний тренер англійців Гарет Саутгейт намагався перебудувати гру своєї команди, але все ж данці зуміли реалізувати більшість. На 34-й хвилині Кайл Уокер грубо зіграв у своєму штрафному, на думку арбітра, і рефері призначив вельми спірний пенальті, який через хвилину холоднокровно ударом по центру реалізував Крістіан Еріксен. Це взяття воріт стало останнім в грі, проте проблеми у англійців на цьому не закінчилися. Вже після фінального свистка правий захисник Трьох Левів Рис Джеймс отримав червону картку за неспортивну поведінку. Судячи з усього, він "відзначився" безсторонніми висловами на адресу головного рефері зустрічі іспанця Хесуса Хіль Мансано.

Цей результат вивів датчан на другу сходинку в турнірній таблиці, а ось англійці за додатковими показниками виявилися третіми.

 

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Футбол, Збірна Англії, Ліга націй УЄФА, Збірна Данії.

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