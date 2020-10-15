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Португалія без Роналду знищила Швецію у Лізі націй (Відео)

Португалія без Роналду знищила Швецію у Лізі націй (Відео)
11:44 Сьогодні Телеграф Телеграф Спорт
Португалія в рамках матчу 4-го туру Ліга націй УЄФА переграла команду Швеції.

Зустріч, що проходила на стадіоні "Жозе Алваладе" в Лісабоні, завершилася з рахунком 3: 0 на користь господарів.

Бернарду Сілва на 21-й хвилині відкрив рахунок в грі після невдалого розіграшу м'яча на своїй половині поля від шведів. Під завісу першого тайму на 44-й хвилині Діогу Жота замкнув закид партнера і подвоїв перевагу своєї команди. А фінальну крапку в поєдинку поставив все той же Діогу Жота, який втік від двох захисників і з близької дистанції переграв Ольсена.

В іншому матчі групи 3 Ліги А Хорватія мінімально поступилася Франції. Таким чином, Португалія разом з Францією лідирують у квартеті:

 

Телеграф нагадує, що лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду заразився коронавірусів і з цієї причини пропускав гру. Зараз форвард перебуває на самоізоляції. Крірі також ризикує пропустити перші 2 матчі Ліги чемпіонів УЄФА 2020/21.

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Все по темі:

Збірна Португалії, Ліга націй УЄФА, Збірна Швеції.

Автор:

Телеграф
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