Португалія без Роналду знищила Швецію у Лізі націй (Відео)

Португалія в рамках матчу 4-го туру Ліга націй УЄФА переграла команду Швеції.

Зустріч, що проходила на стадіоні "Жозе Алваладе" в Лісабоні, завершилася з рахунком 3: 0 на користь господарів.

Бернарду Сілва на 21-й хвилині відкрив рахунок в грі після невдалого розіграшу м'яча на своїй половині поля від шведів. Під завісу першого тайму на 44-й хвилині Діогу Жота замкнув закид партнера і подвоїв перевагу своєї команди. А фінальну крапку в поєдинку поставив все той же Діогу Жота, який втік від двох захисників і з близької дистанції переграв Ольсена.

В іншому матчі групи 3 Ліги А Хорватія мінімально поступилася Франції. Таким чином, Португалія разом з Францією лідирують у квартеті:

Телеграф нагадує, що лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду заразився коронавірусів і з цієї причини пропускав гру. Зараз форвард перебуває на самоізоляції. Крірі також ризикує пропустити перші 2 матчі Ліги чемпіонів УЄФА 2020/21.