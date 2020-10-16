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Барселона домовилася про трансфер лідера збірної Нідерландів

Барселона домовилася про трансфер лідера збірної Нідерландів
Оновлено 16:52 Сьогодні Телеграф Телеграф Спорт
Мемфіс Депай в січні стане партнером Ліонеля Мессі по команді.

Форвард Ліона і збірної Нідерландів Мемфіс Депай, схоже, стане гравцем Барселони. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, представники Барселони домовилися з Ліоном про трансфер 26-річного нападника в зимове трансферне вікно. При цьому сума відступних за гравця не уточнюється. Зазначимо, влітку 2021 року Мемфіс міг би стати вільним агентом і опинитися в стані Синьо-гранатових абсолютно безкоштовно.

Про можливий перехід Депая в Барселону стало відомо після того, як каталонський суперклуб очолив Рональд Куман, який тренував до цього нападника у збірній Нідерландів. Блаугранас вели гравця, але не зуміли його підписати в минуле трансферне вікно через те, що не продали Усмана Дембеле (у каталонців зарплатна відомість досягла "стелі", - прим. Ред.). Відзначається, що основною трансферною метою Барселони все ще є аргентинський нападник Інтера Лаутаро Мартінес.

У поточному сезоні на рахунку Депая 4 голи в 6 матчах Ліги 1.

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ФК Барселона, ФК Лион, Футбол, Мемфис Депай.

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