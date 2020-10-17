Найбільша суддівська помилка допомогла Маріуполю перемогти Минай (відео)

У суботу, 16 жовтня, матчем Минай - Маріуполь після міжнародної паузи відновився чемпіонат України з футболу.

Зустріч 6-го туру УПЛ, що проходила на стадіоні "Авангард" в Ужгороді, завершилася з рахунком 0: 1 на користь приазовців. Команди не подарували глядачам видовища і, здавалося, доведуть справу до сумовитих нулів, але в справу втрутився рефері Євген Арановський, який призначив "лівий" пенальті в компенсований час. "Вирок" реалізував Артем Бондаренко.

Відеоогляд матчу:

Відзначимо, Арановський призначив пенальті за фол, який був за межами штрафного майданчика. Тому рефері повинен був призначати штрафний удар, а не 11-метровий.

Таким чином, Маріуполь (10 очок) тимчасово піднявся на 4-е місце в турнірній таблиці чемпіонату України. Минай (4 очки), в свою чергу, займає 11-у позицію. У наступному турі закарпатська команда відправиться в гості до Колосу, а приазовці також на виїзді проведуть зустріч проти Інгульця. Базова дата проведення цих поєдинків - 25 жовтня.

Телеграф нагадує, що в суботу свої ігри проведуть і всі учасники єврокубків 2020/21 від України. З розкладом трансляцій інших матчів шостого туру чемпіонату України можна ознайомитися у нас на сайті.