Футболіст випадково забив кращий гол головою в історії (відео)

У матчі другого футбольного дивізіону Росії Камаз - Урал-2 був забитий неймовірний гол.

За рахунку 2: 2 в компенсований час гості кинулися в останню атаку, яка увінчалася взяттям воріт. Олександр Щербаков протягнув м'яч в чужу штрафну, де його шлях перегородив захисник господарів, який спробував винести м'яч подалі. У підсумку "снаряд" влучив прямо в голову Євгену Татаринову, який випадковим чином по хитромудрій траєкторії переправив круглого у ворота Камаза. Офсайд не зафіксований, так як "гольова передача" на рахунку захисника.

Підсумком поєдинку стала перемога Уралу-2, а користувачі в мережі в жартівливій формі запропонували віддати Татаринову премію Пушкаша за кращий гол сезону.

Відео голу:

В @PFL_RUSSIA сыграна пока треть матчей, но лучший гол сезона, похоже, уже забит! Евгений Татаринов на 90+2 оформил в ворота @fckamaz вот такой шедевр #КамазУрал2 (2-3) pic.twitter.com/7KNmuJmIol