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Вівторок, 20.10.2020
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Футболіст випадково забив кращий гол головою в історії (відео)

Футболіст випадково забив кращий гол головою в історії (відео)
13:30 Сьогодні Телеграф Фото: скріншот
У матчі другого футбольного дивізіону Росії Камаз - Урал-2 був забитий неймовірний гол.

За рахунку 2: 2 в компенсований час гості кинулися в останню атаку, яка увінчалася взяттям воріт. Олександр Щербаков протягнув м'яч в чужу штрафну, де його шлях перегородив захисник господарів, який спробував винести м'яч подалі. У підсумку "снаряд" влучив прямо в голову Євгену Татаринову, який випадковим чином по хитромудрій траєкторії переправив круглого у ворота Камаза. Офсайд не зафіксований, так як "гольова передача" на рахунку захисника.

Підсумком поєдинку стала перемога Уралу-2, а користувачі в мережі в жартівливій формі запропонували віддати Татаринову премію Пушкаша за кращий гол сезону.

Відео голу:

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Все по темі:

КАМАЗ, Гол, Росія, Урал-2.

Автор:

Телеграф
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