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Субота, 24.10.2020
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УПЛ: де і коли дивитися матчі 7-го туру чемпіонату України з футболу

УПЛ: де і коли дивитися матчі 7-го туру чемпіонату України з футболу
Оновлено 10:25 Сьогодні Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтар

Розклад трансляцій матчів УПЛ 7-го туру

24 жовтня

  • 14:00 Шахтар Донецьк - Ворскла - Футбол 2
  • 17:00 Динамо Київ - Олександрія - 2 + 2
  • 17:00 Олімпік Донецьк - Десна - Футбол 2
  • 19:30 Львів - Дніпро-1 - Футбол 2

25 жовтня

  • 14:00 Інгулець - Маріуполь - Футбол 1
  • 17:00 Колос - Минай - Футбол 1
  • 19:30 Зоря - Рух Львів - Уніан ТБ

Раніше Телеграф повідомляв, що три українські клуби на цьому тижні провели єврокубкові матчі. Динамо поступилося Ювентусу, Шахтар сенсаційно переграв Реал, а Зоря з розгромом програла Лестеру.

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Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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