УПЛ: де і коли дивитися матчі 7-го туру чемпіонату України з футболу

Розклад трансляцій матчів УПЛ 7-го туру
24 жовтня
- 14:00 Шахтар Донецьк - Ворскла - Футбол 2
- 17:00 Динамо Київ - Олександрія - 2 + 2
- 17:00 Олімпік Донецьк - Десна - Футбол 2
- 19:30 Львів - Дніпро-1 - Футбол 2
25 жовтня
- 14:00 Інгулець - Маріуполь - Футбол 1
- 17:00 Колос - Минай - Футбол 1
- 19:30 Зоря - Рух Львів - Уніан ТБ
Раніше Телеграф повідомляв, що три українські клуби на цьому тижні провели єврокубкові матчі. Динамо поступилося Ювентусу, Шахтар сенсаційно переграв Реал, а Зоря з розгромом програла Лестеру.