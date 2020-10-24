Барселона - Реал: прогноз букмекерів на перше Ель Класіко сезону

Фахівці однозначним фаворитом вважають Барселону, однак різниця в коефіцієнтах невелика - 1,96-1,97 проти 3,60-3,80. Нічию букмекери вважають найменш вірогідним результатом протистояння - коефіцієнт 3,75 - 4.

Прогноз букмекерів на Ель Класіко

Парі-Матч: (перемога Барселони 1,95 - нічия 4,00 - перемога Реала 3,60)

Фаворит: (1,96 - 3,85 - 3.80)

William Hill: (1,97 - 3,75 - 3,80)

Телеграф нагадує, що в минулому турі Ла Ліги обидві команди сенсаційно програли: Реал був побут Кадіс, а Барселона програла Хетафе. Крім того, обидва клуби провели посеред тижня гри Ліги чемпіонів: Вершкові примудрилися пропустити три голи за тайм від Шахтаря, а каталонці знищили Ференцварош Сергія Реброва.