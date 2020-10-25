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Чудо-сейв ногами Нойєра і хет-трік Левандовскі: огляд матчу Баварія - Айнтрахт (відео)

Чудо-сейв ногами Нойєра і хет-трік Левандовскі: огляд матчу Баварія - Айнтрахт (відео)
09:06 Сьогодні Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твіттер fcbayern

Баварія в рамках матчу 5-го туру чемпіонату Німеччини 2020/21 приймала Айнтрахт (Франкфурт). Зустріч проходила в Мюнхені на "Альянц Арені" і завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 5: 0.

Мюнхенці просто знищили гостей, Роберт Левандовскі оформив хет-трик. Також голами відзначилися Лерой Сані і Джамал Мусіала. При рахунку 4: 0 воротар Баварії Мануель Нойер зробив яскраве рятування, вибивши м'яч ногами в підкаті прямо з лінії воріт.

Баварія - Айнтрахт 5: 0

Голи: Левандовські, 10 ', 26', 60 ', Сані, 72', Мусіала 90 '.

Ця перемога вивела Баварію (12 очок) на друге місце в турнірній таблиці Бундесліги, у лідируючого РБ Лейпциг на 1 очко більше. Айнтрахт, в свою чергу, з 8 очками займає шосту позицію в чемпіонаті Німеччини. У наступному турі мюнхенці вирушать в гості до Кельна, а франкфуртці візьмуть Вердер. Обидві гри заплановано на 31 жовтня.

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ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, ФК Айнтрахт Ф.

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