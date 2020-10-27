У Києві пройшло жеребкування 1/8 фіналу Кубка України: хто з ким зіграє

У Києві в Будинку футболу відбулася церемонія жеребкування 4-го раунду Кубка України-2021. На цій стадії турніру до 11 переможцям минулого раунду приєднується луганська Зоря.

За підсумками сліпого жеребкування, в ході якої кожна команда могла зустрітися з будь-якої іншої, визначилися 6 пар учасників 1/8 фіналу. До слова, для Зорі жереб був неприхильним і підопічні Віктора Скрипника битимуться в гостях з чернігівської Десною.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України-2021:

"Десна" - "Зоря"

"Агробізнес" - "Ворскла"

"Дніпро-1" - "ВПК-Агро" / "Олімпік"

"Олександрія" - "Минай"

"Верес" - "Маріуполь"

"Нива" Вінниця - "Колос"

Телеграф нагадує, що базова дата проведення матчів 1/8 фіналу Кубка України - 2 грудня. Динамо і Шахтар вступлять в боротьбу в турнірі з 1/4 фіналу, а вирішальний поєдинок повинен пройти в Тернополі 12 травня 2021 року.

Як проходило жеребкування:

Минулим володарем Кубка України є Динамо, яке у фіналі турніру обіграло Ворсклу.