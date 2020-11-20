Лікар, який скасував матч з Україною, є фанатом збірної Швейцарії

Менеджер збірної України Олексій Таргонський розкрив деякі деталі переговорного процесу зі швейцарською владою, які скасували матч 6-го туру групового раунду Ліги націй 17 листопада.

За словами Таргонського, по приїзду до Швейцарії приймаюча сторона підготувала комфортні умови для української делегації, однак після отримання перших результатів тестування на COVID-19 ситуація в корені змінилася. Медичний комітет Люцерна почав висувати дивні вимоги для нашої команди, заважаючи тренувальному процесу. Крім того, в передматчевий день Жовто-синіх на стадіоні перед заняттям не пустили в роздягальню.

Збірна України дізналася, що поєдинок скасований за допомогою офіційного листа, а також зі слів лікаря медичної служби кантону Люцерн. При цьому лікар посилався тільки на швейцарські закони, а на регламент УЄФА не звертав увагу. У підсумку він відправив нашу команду на 10-денний карантин, але також дозволив виліт підопічних Андрія Шевченка в Україну чартерним рейсом (що в підсумку і сталося 18 листопада, - прим. ред.). Рейс затримали на дві години і, за словами Олексія, до команди України в аеропорту зверталися, як до прокажених.

Також Таргонський торкнувся теми безпосередньо переговорів з лікарем кантону Люцерн, який за словами менеджера, є фанатом своєї збірної.

"У кімнаті переговорів знаходилося все наше керівництво і цей лікар. Він відразу дав зрозуміти, що розглядає цю гру виключно з медичної точки зору, тому новини можуть бути негативними для нас. Лікар зазначив, що керується виключно нормативними актами кантону Люцерн, згідно з якими, якщо в команді є інфекція, проводити гру не можна. Хоча за протоколом УЄФА про повернення в гру, якщо у нас в команді є 13 гравців з негативними тестами, ми можемо спокійно проводити гру. До того ж, незважаючи на те, що тести були позитивними навіть у двох гравців, які недавно перехворіли на COVID-19, а тому викликали певні сумніви, ми запропонували лікарю Люцерна ще раз протестувати нас. Ми запропонували здати тести 17-го листопада, дочекатися їх результатів і 18-го листопада зіграти матч тими гравцями, які були в Швейцарії в складі збірної України. Але лікар не погодився на цю пропозицію і при цьому додав, що він не проти, щоб Швейцарія обіграла нас на футбольному поле, так як він є фанатом футболу і своєї збірної", - цитує Таргонського офіційний сайт УАФ.

Також менеджер збірної України зазначив, що Швейцарія в передбачуваний день гри надала команді Шевченко поле поганої якості, що могло призвести до травм гравців.

Телеграф нагадує, що гра Швейцарія - Україна не відбулася в намічені терміни через рішення головного санітарного лікаря кантону Люцерн Роджера Харстолла, який відправив збірну України на карантин. При цьому збірна України виконала всі вимоги УЄФА і була готова грати. Вердикт у справі про подальшу долю поєдинку буде приймати головний європейський футбольний орган.