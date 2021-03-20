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Жириновський захотів нагородити росіян, що оскандалилися на матчі ЛЧ: "Нічим перед неграми не завинили"

Жириновський захотів нагородити росіян, що оскандалилися на матчі ЛЧ: "Нічим перед неграми не завинили"
10:10 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер

Російська бригада арбітрів на чолі з Сергієм Карасьовим проігнорувала акцію Black lives matter перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" - "Боруссія Д". Російський політик Володимир Жириновський побачив у діях рефері героїзм.

Головний рефері до старту зустрічі дав свисток, і гравці обох команд встали на коліно в знак солідарності з рухом BLM. Судді Карасьов, Ігор Демешко і Максим Гаврилін не стали цього робити і спокійно чекали закінчення акції. Потім арбітр дав стартовий свисток про початок зустрічі.

На батьківщині Карасьова в діях російських суддів угледіли героїзм. Наприклад, опальний російських політик Володимир Жириновський хоче нагородити рефері "за їхню гідну поведінку". Лідер ЛДПР і депутат думи вже звернувся до міністра спорту Росії Олега Матицина з пропозицією представити суддівську бригаду до державних нагород за їх "мужній вчинок". Крім того, Жириновський хоче заборонити російським спортсменам вставати на коліно під час публічних заходів. Про це він написав у своєму telegram-каналі.

Нагадаємо, матч "Ман Сіті" - "Боруссія" М завершився переконливою перемогою господарів з рахунком 2:0.

"Телеграф" нагадує, що рух Black lives matter виступає проти расизму і поліцейського насильства. Після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в травні 2020 року від рук полісмена в США почалися масові протести, і рух BLM набрав  величезної сили. У багатьох видах спорту, зокрема у футболі, гравці встають на коліно перед початком змагань, щоб висловити свою підтримку темношкірому населенню. Гравець в американський футбол Колін Капернік ввів цей жест в суспільний контекст як протест проти расизму.

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Михайло Корнілов
Автор: Михайло Корнілов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, Футбол, ФК Боруссия М, Сергій Карасьов, Володимир Жириновський.
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