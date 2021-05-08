Скачать
Субота, 08.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Ярмоленко отдал ассист в матче с "Арсеналом" (видео)
Ярмоленко отдал ассист в матче с "Арсеналом" (видео)
"Никогда не жаловался": Зинченко удостоился похвалы от Гвардиолы
"Никогда не жаловался": Зинченко удостоился похвалы от Гвардиолы
"Ман Сити" и "Челси" провели репетицию финала Лиги чемпионов (видео)
"Ман Сити" и "Челси" провели репетицию финала Лиги чемпионов (видео)
Неймар продлил контракт с ПСЖ (видео)
Неймар продлил контракт с ПСЖ (видео)

"Ніколи не скаржився": Зінченко удостоївся похвали від Гвардіоли

"Ніколи не скаржився": Зінченко удостоївся похвали від Гвардіоли
Оновлено 17:44 Сьогодні Телеграф Фото: Instagram zinchenko_96

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола високо цінує Олександра Зінченка.

На думку фахівця, Зінченко - зразок професіоналізму, і на це є декілька причин. По-перше, українець грає в клубі не на своїй позиції, займаючи місце на лівому фланзі захисту, хоча любить виступати в центрі півзахисту. По-друге, Олександр не відступив, коли "Городяни" хотіли продати або віддати його в оренду. По-третє, Олександр практично не помиляється в грі в обороні.

"Алекс багато боровся за те, щоб бути тут. Його хотіли продати або віддати в оренду, але він сказав:" Ні, я хочу боротися, щоб бути тут ". Це багато значить. По-друге, він футболіст, який грає не на свої' позиції, але ніколи не скаржився. По-третє, він не помиляється. З м'ячем він винятковий, але в захисті найголовніше - не робити помилок ", - цитує Гвардіолу manchestereveningnews.

Нагадаємо, що МС здовал ПСЖ на шляху до фіналу Ліги чемпіонів 2020/21.

 

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Михайло Корнілов
Автор: Михайло Корнілов Редактор рубрики "Спорт"
Перегляди: 71

Все по темі:

Футбол, Олександр Зінченко.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Ніколи не скаржився": Зінченко удостоївся похвали від Гвардіоли
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся