"Ніколи не скаржився": Зінченко удостоївся похвали від Гвардіоли

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола високо цінує Олександра Зінченка.

На думку фахівця, Зінченко - зразок професіоналізму, і на це є декілька причин. По-перше, українець грає в клубі не на своїй позиції, займаючи місце на лівому фланзі захисту, хоча любить виступати в центрі півзахисту. По-друге, Олександр не відступив, коли "Городяни" хотіли продати або віддати його в оренду. По-третє, Олександр практично не помиляється в грі в обороні.

"Алекс багато боровся за те, щоб бути тут. Його хотіли продати або віддати в оренду, але він сказав:" Ні, я хочу боротися, щоб бути тут ". Це багато значить. По-друге, він футболіст, який грає не на свої' позиції, але ніколи не скаржився. По-третє, він не помиляється. З м'ячем він винятковий, але в захисті найголовніше - не робити помилок ", - цитує Гвардіолу manchestereveningnews.

Нагадаємо, що МС здовал ПСЖ на шляху до фіналу Ліги чемпіонів 2020/21.