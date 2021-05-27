Фани "Манчестер Сіті" і "Челсі" зійдуться в PM Football Battle

29 травня, перед фіналом Ліги чемпіонів, фанати "Манчестер Сіті" і "Челсі" в словесному поєдинку з'ясують між собою, хто ж має більше шансів називатися найкращою європейською командою прямо зараз. Протистояння пройде в рамках PM Football Battle, нового футбольного проекту, організованого Parimatch спільно з Football Hub. Змагання об'єднає на одному майданчику спортивних журналістів, експертів, футбольних фанів і селебрітіз.

Parimatch, перший ліцензійний букмекер в Україні, запускає цей проект, щоб підігріти інтерес уболівальників до клубного фіналу головного європейського турніру. Бренд докладе максимум зусиль, щоб створити навколо перегляду матчу атмосферу футбольного свята, а тих, хто захоче зробити свій прогноз на переможця, Parimatch, як чесний і надійний букмекер, закликає не забувати про принципи відповідальної гри і бажає отримати максимум задоволення від фіналу.

Щоб стати свідком масштабного футбольного шоу, приєднуйся до трансляції по посиланню https://youtu.be/HyXsuRs_rnc Початок о 20:30.