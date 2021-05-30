Перед фіналом Ліги чемпіонів фани "Манчестер Сіті" і "Челсі" взяли участь в PM Football Battle

Цієї суботи кульмінацією клубного футбольного сезону як завжди став фінал Ліги чемпіонів, де цього разу зустрілися англійські “Манчестер Сіті” та “Челсі”. Велика подія як для команд, так і для вболівальників, які отримали змогу з'ясувати стосунки ще до стартового свистка.

Представники фан-клубів зустрілися в PMHUB, аби взяти участь в PM Football Battle. Parimatch, перший ліцензійний букмекер в Україні, запустив цей проект спільно з Football Hub, щоб підігріти інтерес уболівальників до клубного фіналу головного європейського турніру. Захід об'єднав формати футбольного КВІЗу та словесного поєдинку. За правильні відповіді команди отримували бали, а за красномовність голоси від вболівальників, які слідкували за трансляцією PM Football Battle.

До речі, самі команди фанатів “Манчестер Сіті” та “Челсі” вийшли вельми солідним. За “містян” виступали екс-гравець збірної України Сергій Нагорняк, співак Ярмак та оглядач АПЛ Василь Обараз. А ось за перемогу “аристократів” боролися ще один екс-збірник Андрій Несмачний, діючий нападник національної команди з баскетболу Максим Звонов і коментатор АПЛ Іван Громіков. Також у кожну з команд увійшли по одному представнику фанк-клубів “Манчестер Сіті” та “Челсі”. Склад глядачів, до речі, вийшов теж досить зірковим. На захід прийшли чимало відомих спортсменів, журналістів та селебрітіз. А PM Football Battle вів добре всім знайомий дует футбольний ведучих Олександра Лобода та Ігор Циганик.

За результатами КВІЗу переможця виявлено не було, але “Манчестер Сіті” отримав перевагу завдяки тому, що набрав більше голосів вболівальників. Втім, вирішальне слово згідно правил залишилось за рефері. Цю роль виконав директор зі зв'язків з громадськістю ТОВ «Паріматч» Вадим Місюра, який визначив підсумковий результат як нічийний.

“Ще коли стало відомо, хто увійде у склади команд, було ясно, що це буде цікаве і напружене протистояння. І якби приймалися ставки, то Parimatch, як чесний та надійний букмекер, дав би найменший коефіцієнт саме на нічию. Бороться вийшла суто англійська, по-справжньому джентельменська. І немає ніяких сумнівів, що нічия є справедливим результатом першого PM Football Battle”.

Завершився великий футбольний вечір трансляцією фіналу на великому екрані, який допомогла організувати компанія MEGOGO. Тут вже нічиєї бути не могло, більш того, командам навіть не знадобився додатковий час. Долю трофею визначив єдиний гол, який ще в першому таймі забив “Челсі”. Сама атмосфера перегляду матчу дуже нагадувала трибуни стадіону. Глядачі розділилися на два табори і жваво підтримували свої команди. Так, наче фінал відбувається не в Порту, а в Києві, як в 2018 році.