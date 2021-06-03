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Матч збірної України транслюватимуть на "Олімпійському"!

Матч збірної України транслюватимуть на "Олімпійському"!
Оновлено 13:35 Сьогодні Телеграф

Приходь дивитися великий футбол на великому екрані!

13 червня на НСК «Олімпійський» покажуть перший матч збірної України на чемпіонаті Європи. Наша команда зіграє проти Нідерландів в Амстердамі, і у тебе є можливість підтримати збірну на трибунах разом з іншими фанатами!

Трансляція матчу відбудеться з ініціативи Parimatch - першого ліцензійного букмекера України та офіційного партнера збірної, а також за підтримки ФК «Шахтар».

Тебе чекають комфортні умови перегляду, фудкорт з їжею і напоями, розважальна програма з можливістю виграти круті призи, і, звичайно ж, атмосфера справжнього свята на стадіоні.

Квитки можна придбати за посиланням.

Зарядимо збірну на перемогу разом!

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Перегляди: 19

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Футбол, Збірна України.
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