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Старт Євро-2020. Де в Києві дивитися матчі збірної України

Старт Євро-2020. Де в Києві дивитися матчі збірної України
Оновлено 13:50 Сьогодні Телеграф

11 червня стартує довгоочікуване Євро, яке було перенесено минулого року через пандемію. Матчі турніру пройдуть на 11 стадіонах 11 міст 10 країн. Фінал прийме лондонський «Уемблі», а відкриття – «Олімпійський стадіон» у «Римі».

Загалом у фінальній частині турніру зіграють 24 збірні. Головними ж претендентами на перемогу вважаються команди Франції, Англії, Бельгії, Німеччини, Іспанії та Португалії.

Збірна України розпочне свій виступ на Євро 13 червня. Команда Андрія Шевченка зіграє в Амстердамі з Нідерландами. Вболівальники нашої команди зможуть подивитися цей матч на головній арені країни – НСК «Олімпійський». Організатор трансляції - бренд Parimatch спільно з ФК «Шахтар». Всіх гостей чекатиме вулична їжа, розважальна програма і, звичайно ж, атмосфера справжнього футбольного свята! Буде чим зайнятися і фанатам кіберспорту, спеціально для них на НСК «Олімпійський» стоятиме CyberTruck, який транслюватиме матчі кіберспортивного турніру. Придбати квитки можна за посиланням. Початок матчу о 22.00, а вхід на стадіон буде відкрито з 17:00

В перший день європейської першості буде зіграно лише один матч: Італія – Туреччина (початок о 22:00). На самій же церемонії відкриття, яка розпочнеться за півгодини до стартового свистка, глядачі побачать політ літаків з пілотажної групи ВПС Frecce tricolori, виступ ансамблю італійської поліції і почесної варти кінної поліції, а потім насолодяться вокалом відомого оперного тенора Андреа Бочеллі. Також відомо, що почесним гостем стане легендарний форвард «Рома» Франческо Тотті.

 

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Перегляди: 32

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Футбол, Київ, Збірна України.
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