Старт Євро-2020. Де в Києві дивитися матчі збірної України

11 червня стартує довгоочікуване Євро, яке було перенесено минулого року через пандемію. Матчі турніру пройдуть на 11 стадіонах 11 міст 10 країн. Фінал прийме лондонський «Уемблі», а відкриття – «Олімпійський стадіон» у «Римі».

Загалом у фінальній частині турніру зіграють 24 збірні. Головними ж претендентами на перемогу вважаються команди Франції, Англії, Бельгії, Німеччини, Іспанії та Португалії.

Збірна України розпочне свій виступ на Євро 13 червня. Команда Андрія Шевченка зіграє в Амстердамі з Нідерландами. Вболівальники нашої команди зможуть подивитися цей матч на головній арені країни – НСК «Олімпійський». Організатор трансляції - бренд Parimatch спільно з ФК «Шахтар». Всіх гостей чекатиме вулична їжа, розважальна програма і, звичайно ж, атмосфера справжнього футбольного свята! Буде чим зайнятися і фанатам кіберспорту, спеціально для них на НСК «Олімпійський» стоятиме CyberTruck, який транслюватиме матчі кіберспортивного турніру. Придбати квитки можна за посиланням. Початок матчу о 22.00, а вхід на стадіон буде відкрито з 17:00

В перший день європейської першості буде зіграно лише один матч: Італія – Туреччина (початок о 22:00). На самій же церемонії відкриття, яка розпочнеться за півгодини до стартового свистка, глядачі побачать політ літаків з пілотажної групи ВПС Frecce tricolori, виступ ансамблю італійської поліції і почесної варти кінної поліції, а потім насолодяться вокалом відомого оперного тенора Андреа Бочеллі. Також відомо, що почесним гостем стане легендарний форвард «Рома» Франческо Тотті.