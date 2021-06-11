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Унікальний кіберспортивний проект “Кібертрак” вирушає містами України

Унікальний кіберспортивний проект “Кібертрак” вирушає містами України
15:49 Сьогодні Телеграф

Кіберспорт вже давно має мільйонну армію прихильників, а Україна - один з лідерів у розвитку цього виду спорту. Компанії Parimatch, VIVO, HyperX та Uklon спільно з федерацією кіберспорту UESF анонсують унікальний кіберспортивний проект “Кібертрак”, що охопить майже всі міста країни. Величезна фура-трансформер  мандруватиме всіма регіонами України та даруватиме атмосферу свята під час Євро-2020.

Вже 13 червня, коли Україна гратиме свій перший матч на континентальному турнірі, усі охочі матимуть змогу поринути в атмосферу спортивного фестивалю. На величезних екранах прямо у чаші НСК “Олімпійського” вболівальники зможуть підтримати збірну України під час першого матчу проти Нідерландів та переглянути матч разом з однодумцями. На гостей чекають пряме ввімкнення з роздягальні команди, квіз-баттл з футбольними експертами, смачні частування та купа розваг. Купуй квитки вже зараз та приходь з сім’єю.

Ворота НСК відчиняться для тебе о 17:00 і на вболівальників чекатиме “Кібертрак”, де відбудуться фінали кіберспортивних змагань з CS:GO та Dota 2. Аби зіграти у фіналі на головному стадіоні України, потрібно пройти кваліфікацію від Федерації Кіберспорту України UESF, участь в якій може взяти будь-хто охочий. Реєструйся на турнір з CS:GO або Dota2 до 11 червня. Але і це не все - лаунж-зона PlayStation, настільний теніс, фотозона та багато подарунків від Parimatch, VIVO, HyperX та Uklon. Ну і звичайно, матч Нідерланди - Україна.

Одразу наступного дня “Кібертрак” відправляється у тур Україною у міста Рівне, Львів, Івано-Франківськ, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро, Харьків, Полтава та Черкаси. Тур триватиме з 13 червня по 7 липня. Зустрічай свято у центрі свого міста, проводь весело час та поєднуй емоції Євро-2020 і кіберспорту разом з Parimatch, кіберспортивним букмекером №1!

 

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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