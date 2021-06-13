Євро 2020: 10 тисяч українців підтримали національну збірну на Олімпійському

10 тисяч любителів футболу зібралися на головній арені країни НСК "Олімпійський", щоб підтримати футболістів збірної України в матчі проти Нідерландів. Незважаючи на ковідні обмеження, вболівальники отримали унікальну можливість подивитися трансляцію гри на рекордному за розмірах екрані 160 квадратних метрів. Матчдей відбувся при дотриманні всіх карантинних норм. Подія стала можливою завдяки офіційному партнеру національної збірної бренду Parimatch і ФК "Шахтар".

Крім безлічі розваг: вулична їжа, обговорення матчу з футбольними експертами, спортивних конкурсів, фішкою заходу став "Кібертрак". У величезній фурі-трансформері відбулися фінали кіберспортивних змагань по CS:GO і Dota 2. Після закінчення матчу фура вирушила подорожувати по всіх регіонах України, щоб дарувати атмосферу свята під час Євро-2020. Також вболівальники змогли сфотографуватися з Кубком La Liga - головним трофеєм чемпіонату Іспанії.

Під час трансляції "Олімпійський" вибухав так, як ніби збірна грала прямо на полі: пісні, заряди, гімн країни і навіть легендарна "хвиля". У цей день футбол прибрав всі обмеження. Серед фанів були також діти з інвалідністю, які отримали безкоштовний доступ на стадіон.

На підтримку збірної в наступних матчах проти Північної Македонії та Австрії, організатори зняли надихаючий ролик. Відео покажуть футболістам збірної, щоб зарядити на перемогу!

Наступна велика трансляція матчу відбудеться вже 21.06 на даху КВЦ "Парковий". Україна-Австрія (початок: 19.00).