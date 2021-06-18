Скачать
П'ятниця, 18.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Сборная Украины добыла первую победу на Евро-2020: видеообзор матча с Северной Македонией
Сборная Украины добыла первую победу на Евро-2020: видеообзор матча с Северной Македонией
Нидерланды досрочно вышли в плей-офф Евро-2020 из группы Украины (видео)
Нидерланды досрочно вышли в плей-офф Евро-2020 из группы Украины (видео)
Бельгия оформила выход из группы на Евро-2020: видеообзор матча с Данией
Бельгия оформила выход из группы на Евро-2020: видеообзор матча с Данией
"Минута славы": Ярмоленко повеселил на пресс-конференции после первой победы на Евро-2020 (видео)
"Минута славы": Ярмоленко повеселил на пресс-конференции после первой победы на Евро-2020 (видео)

Дивись матч збірної на екранах ТРЦ Gulliver

Дивись матч збірної на екранах ТРЦ Gulliver
11:05 Сьогодні Телеграф

Збірна України за крок до плей-офф чемпіонату Європи. Все вирішиться у матчі проти Австрії - без перебільшення грі року для нашої команди. 

У тебе є шанс підтримати команду разом з усією країною - Parimatch запрошує на безкоштовний перегляд матчу Україна - Австрія на величезному екрані у центрі столиці. Приходь 21 червня на Спортивну площу та насолоджуйся футболом на найбільших екранах Європи ТРЦ Gulliver. Свято футболу починається о 17.00 на Спортивній площі, початок трансляції о 19:00. 

На тебе чекатимуть фудкорт з їжею та напоями, ігрові зони та подарунки від офіційного партнера національної збірної України з футболу Parimatch.

Заряди збірну на перемогу у вирішальному матчі!

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Перегляди: 31

Все по темі:

Футбол, Збірна України, Євро-2020.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Дивись матч збірної на екранах ТРЦ Gulliver
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся