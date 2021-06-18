Дивись матч збірної на екранах ТРЦ Gulliver

Збірна України за крок до плей-офф чемпіонату Європи. Все вирішиться у матчі проти Австрії - без перебільшення грі року для нашої команди.

У тебе є шанс підтримати команду разом з усією країною - Parimatch запрошує на безкоштовний перегляд матчу Україна - Австрія на величезному екрані у центрі столиці. Приходь 21 червня на Спортивну площу та насолоджуйся футболом на найбільших екранах Європи ТРЦ Gulliver. Свято футболу починається о 17.00 на Спортивній площі, початок трансляції о 19:00.

На тебе чекатимуть фудкорт з їжею та напоями, ігрові зони та подарунки від офіційного партнера національної збірної України з футболу Parimatch.

Заряди збірну на перемогу у вирішальному матчі!