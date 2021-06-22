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Підтримали збірну: Вирішальний матч Україна — Австрія показали на найбільшому екрані Європи

Підтримали збірну: Вирішальний матч Україна — Австрія показали на найбільшому екрані Європи
Оновлено 11:18 Сьогодні Телеграф

Понад 5 тисяч вболівальників зібралися на Спортивній площі в Києві, щоб підтримати збірну України в груповому етапі Євро-2020 проти збірної Австрії.

Безкоштовна трансляція футбольного поєдинку відбулася на екрані ТРЦ Gulliver розміром близько 4000 квадратних метрів. Це найбільший світлодіодний екран Європи.

Футбольних фанатів також розважали ігровими зонами, подарунками та смачною вуличною їжею. Подія стала можливою завдяки офіційному партнеру національної збірної бренду Parimatch та ТРЦ Gulliver.

Протягом усього матчу, українці дуже жваво підтримували збірну. Здавалося, вболівальники хочуть, аби їх почули в Бухаресті. Кияни відчули атмосферу матчу - співали гімн, емоційно реагували на кожний момент та до останнього вірили у перемогу.

Подібний матчдей не вперше відбувається в межах Євро 2020. Минулого тижня вболівальники мали можливість підтримати збірну України у матчі проти Нідерландів на головному стадіоні країни НСК “Олімпійський”. Цього разу за підтримки міської ради та Палацу Спорту, вдалося зібрати фанів просто неба.

Попри те, що Україна зазнала поразки у матчі проти збірної Австрії, збірна залишила шанси на прохід в ⅛ фіналу. Тепер все залежить від команд, що ще зіграють останні матчі в своїх групах.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Перегляди: 25

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Футбол, Збірна України, Євро-2020.
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