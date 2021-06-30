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Україна в чвертьфіналі Євро! Фанати влаштували гучне свято в центрі Києва

Україна в чвертьфіналі Євро! Фанати влаштували гучне свято в центрі Києва
01:53 Сьогодні Телеграф

Збірна України отримала гучну підтримку в плей-офф чемпіонату Європи. Понад 7 тисяч вболівальників прийшли на столичну Спортивну площу, щоб подивитися матч національної команди проти Швеції в 1/8 фіналу.

Трансляція була організована офіційним партнером збірної Parimatch за підтримки київської міської влади та Палацу Спорту. Всі бажаючі змогли безкоштовно подивитися матч на екрані ТРЦ Gulliver розміром 4000 квадратних метрів.

Завадити українським вболівальникам подивитися футбол намагалася негода. За кілька годин до початку матчу в Києві почалася злива, але, як відомо, наші фанати не з лякливих і ніщо їх не зупинить у бажанні зарядити свою команду на перемогу.

Протягом всієї гри вболівальники підтримували збірну України та створили атмосферу справжнього футбольного матчу. Всі співали гімн, вибухали емоціями, коли на полі виникали гольові моменти та жваво обговорювали гру під час перерви.

Такий матчдей відбувся в рамках Євро 2020 вже втретє. Раніше Parimatch також організував для вболівальників перегляд матчів проти Нідерландів на головному стадіоні країни НСК “Олімпійський” та проти Австрії на Спортивній площі.

І, найголовніше, наша команда відчула цю підтримку та змогла подолати бар'єр 1/8 фіналу! Гра українських футболістів залишила приємні враження та подарувала неймовірні емоції вболівальників. Гол Зінченка змусив буквально вибухнути Спортивну площу. Фанати ні на мить не припиняли вболівати команду, переживали за травмованого Бєсєдіна, раділи голу Довбика та святкували перемогу до ранку. Ми зробили це, ми залишаємося на Євро! Англія – начувайся!

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Перегляди: 31

Все по темі:

Футбол, Збірна України, Євро-2020.
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