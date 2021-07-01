Ніцой розіграли із дзвінком Довбика: що взагалі сталося

Після матчу між збірними Швеції та України, в якому наша збірна здобула історичну перемогу (2: 1 в овертаймі) і пройшла в 1/4 Євро-2020, стався епічний випадок між українською письменницею і діячкою Ларисою Ніцой та Артемом Довбіком, який забив у ворота скандинавів переможний м'яч. Правда, сам Артем у ситуації участі не брав.

Вчора Лариса Ніцой написала на своїй сторінці пост, в якому засудила форварда за післяматчеве флеш-інтерв'ю, дане російською мовою. Там же вона крім усього назвала футболіста "московитом".



Однак продовження історії сталося сьогодні. Ніцой нібито подзвонив Довбік, який пообіцяв їй надалі спілкуватися виключно українською мовою. Він начебто їй пояснив всю ситуацію, що сам він з україномовної родини і почав говорити по-російськи лише під впливом громадськості. Про це Ніцой знову написала пост в своєму фейсбуці. Там же гравець СК "Дніпро-1" нібито запросив діячку на матч збірної України проти збірної Англії, який відбудеться в Римі 3 липня в рамках 1/4 континентальної першості.

У мережі з'явилося відео розмови:

Однак пізніше стало відомо, що це був зовсім не Довбік, а пранкер Володимир Крутчак - український журналіст.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як виглядає дружина Артема Довбіка - гаряча брюнетка на ім'я Юлія.